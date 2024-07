Manca un colpo all'Inter per completare il mercato, sempre in attesa dell'affondo per un attaccante. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, ai nerazzurri serve solo un sostituto di Buchanan e l’idea della società è chiara: prendere un giovane di prospettiva. Un’operazione alla Bisseck, preso l’estate scorsa per 7 milioni.

E allora mirino puntato su Leoni, 17enne della Samp: tanta la concorrenza. Poi Kiwior, voglioso di tornare in Italia dopo il flop londinese all'Arsenal, e Renan, ventenne dello Zenit in prestito all'Internacional.

Inzaghi - secondo la rosea - invece preferisce Ricardo Rodriguez, svincolato dopo quattro anni a Torino. È un nome su cui sta ragionando per diversi motivi: intanto conosce la Serie A, ha giocato le ultime tre annate da titolare fisso e può essere usato sia da braccetto sia da quinto. Prima di reinventarsi centrale di una difesa a tre ha giocato terzino sinistro per diverse stagioni. Rodriguez va per i 32 anni e cerca l’ultimo accordo importante della sua carriera. All’Inter farebbe il rincalzo senza problemi, andando a coprire Bastoni e all'occorrenza anche Dimarco.