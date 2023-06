Il giorno della finale di Champions League è arrivato e Simone Inzaghi si prepara a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. La Gazzetta dello Sport parla di due ballottaggi, gli stessi di cui si è vociferato con insistenza nelle ultime ore, con due favoriti netti: Dzeko più di Lukaku come partner di Lautaro, mentre a centrocampo Brozovic aè in vantaggio su Mkhitaryan, pronto a subentrare a gara in corso.

