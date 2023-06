Come si ferma Haaland? La domanda se la pone la Gazzetta dello Sport, che individua in particolare tre zone particolari sulle quali agire per limitare il centravanti norvegese nella finale di Istanbul.

Per prima cosa, serviranno aiuti dai centrocampisti, proprio come accadde nel 2010 su Robben: i mediani di Inzaghi saranno decisivi nell'accorciare verso la difesa e schermare o almeno sporcare le linee di passaggio, non garantendo palloni puliti al numero 9 di Guardiola. Da dove arrivano questi palloni? Non solo De Bruyne. Anche Bernardo Silva e Grealish sono bravissimi nel rifornire Haaland e allora, ovviamente, toccherà a Dumfries e Dimarco dare una mano in questo senso. Infine la difesa. I centrali saranno tre: Darmian, Acerbi e Bastoni. Secondo la Gazzetta, la ricetta per bloccare il norvegese deve essere la classica: un uomo va sull'anticipo e un altro in copertura. In sintesi, Haaland si ferma solo di squadra.

