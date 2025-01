Santiago Castro e Sam Beukema stasera saranno avversari dell'Inter, ma il club nerazzurro li terrà d'occhio non solo per superarli in campo, ma anche per portarseli a casa in futuro.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, entrambi sono finiti da tempo nel mirino di Ausilio e Marotta. Inzaghi ha bisogno di svecchiare la difesa e anche in attacco avrà necessità di integrare viste le partenze certe di Arnautovic e Correa a fine stagione. La nuova strada intrapresa con Oaktree al timone guarda ai giovani e a loro riserva una corsia preferenziale anche in termini di investimenti: Beukema e Castro fanno 46 anni in due e hanno grandi margini di crescita. Per questo motivo, i loro identikit si incastrano alla perfezione con i profili tratteggiati dal nuovo corso interista. Prezzo? 25-30 milioni cadauno.

Nel caso di Castro, il club nerazzurro studia una mossa immediata a fine stagione sfruttando la finestra di mercato spalancata dalla Fifa in vista del Mondiale per club: dall’1 al 10 giugno prossimi, infatti, sarà possibile comprare e vendere calciatori, e per l’argentino del Bologna può valere la pena affondare il colpo già in quei dieci giorni, quando il Mondiale americano sarà alle porte.