Brutto colpo per Valentin Carboni: ginocchio ko e stagione finita. Come riferisce stamane la Gazzetta dello Sport, ieri è arrivata la peggiore notizia possibile: l'attaccante argentino, in uno scontro in allenamento con la nazionale, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il referto dei medici della Seleccion è arrivato ieri pomeriggio sia a Marsiglia che a Milano. Stagione praticamente già terminata considerando lo stop canonico di 6 mesi.

Come informa la rosea, nelle prossime ore i due club coinvolti, insieme al giocatore, decideranno le modalità dell’intervento. Giova ricordare che Carboni si era trasferito in prestito la scorsa estate all'OM di De Zerbi: un milione per prestito e diritto di riscatto fissato a 36. Ora ci sarà da capire se il prestito verrà interrotto e se il giocatore tornerà in nerazzurro già a gennaio in modo da partire con la riabilitazione.