Niente rischi per Hakan Calhanoglu e, dunque, niente Monaco. Come riferisce stamane la Gazzetta dello Sport, il mirino per il rientro del turco è stato spostato al derby di domenica. Di conseguenza, Inzaghi dovrà fare a meno del regista anche per l'ultimo match di Champions League di domani: nessuno vuole rischiare una ricaduta per il doppio infortunio muscolare che tiene il turco lontano dal campo dalla finale di Riad.

L'Inter può avere il massimo della pazienza anche perché - come sottolinea la rosea - nel frattempo a centrocampo le cose vanno bene con il rientro di Mkhitaryan, la forza di Frattesi (la rete segnata a Lecce ha rinsaldato la posizione dell’ex Sassuolo: i margini per una partenza invernale non ci sono più) e le prestazioni di Zielinski e Asllani (non sempre impeccabile).

Nella migliore delle ipotesi, Calhanoglu andrà in panchina nel derby e, magari, ritroverà il campo per qualche minuto contro i rossoneri. La Gazzetta esclude la possibilità di vederlo dal 1' nella stracittadina di domenica.