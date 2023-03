Oggi Hakan Calhanoglu effettuerà gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio subito in Nazionale. La speranza dell'Inter è che non si tratti di lesione, ma soltanto di contrattura o elongazione in modo da dover rinunciare al turco solo per le prossime 2-3 partite, con la prospettiva di riaverlo per Lisbona. "Viceversa, fosse confermata una lesione, si farebbe il possibile per avere il turco a disposizione – magari anche solo per uno spezzone di gara – per il match di ritorno col Benfica, in programma a Milano il prossimo 19 aprile. Che sembra lontano, ma di fronte a una lesione muscolare è praticamente dopodomani", spiega la Gazzetta dello Sport.