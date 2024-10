Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Hakan Calhanoglu rischia una squalifica dopo aver ammesso di aver avuto contatti a titolo personale con alcuni leader della Curva Nord, nonostante il club gli avesse sconsigliato di farlo.

Il turco è stato il terzo tesserato dell'Inter a testimoniare dopo Inzaghi e Zanetti. Non è indagato, ma c'è un'indagine parallela della Procura Federale della Figc pronta a prendere il via. Tutto ruota intorno all'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva e al comma 10 dove è speficiato il "divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società”. Oltre all’ammenda di 20mila euro, il rischio sensibile in questo caso è di una squalifica per una o più giornate.