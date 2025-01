Dopo Palacios, saluta anche Buchanan. Il canadese sarà un giocatore del Villarreal, con il club spagnolo che ha trovato nelle ultime ore un accordo con l'Inter come conferma anche la Gazzetta dello Sport: prestito con diritto di riscatto e ingaggio interamente pagato fino a giugno.

A questo punto, inevitabile un rinforzo per Inzaghi, che altrimenti si troverebbe con una pedina in meno nelle rotazioni. L'idea del club è quella di fare un investimento low-cost, per cui solo in prestito. E i nomi in ballo sono due: Zalewski e Biraghi. "Per quest'ultimo si tratterebbe di un ritorno: è l'ultima idea, una pista da tenere in considerazione. Soprattutto se non dovesse concretizzare il discorso con la Roma per Zalewski. L'esterno di Ranieri però è in scadenza di contratto e dovrebbe prima rinnovare l'accordo con i giallorossi per poi essere ceduto in prestito", spiega la rosea.

Proprio Zalewski è il preferito di Inzaghi e della società, perché può essere impiegato su entrambe le fasce.