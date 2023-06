La dirigenza dell'Inter, al momento, non può concretizzare il suo vantaggio sulle altre pretendenti nella corsa a Davide Frattesi perché costretta a operare in regime di autofinanziamento imposto dal presidente Steven Zhang, che non sembra intenzionato a dare l'ok per muoversi in entrata prima di sistemare le cose in uscita. Intanto, Beppe Marotta ha già strappato un'intesa di massima all'amico Giovanni Carnevali: 35 milioni di euro di prestito oneroso con obbligo di riscatto, incluso Samuele Mulattieri, valutato 5. Ora, in Viale della Liberazione dovranno armarsi di pazienza, ma soprattutto lavorare per finalizzare alcune cessioni, ad esempio quella di Robin Gosens verso l’Union Berlino per una cifra che si aggira attorno ai 15-20 milioni. Interessanti novità, secondo la Gazzetta dello Sport, si registrano anche sul fronte Marcelo Brozovic, per il quale si è fatto avanti l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che sta pensando seriamente di fare un’offerta nel corso della prossima settimana.

"In un colpo solo, darebbe ciò che serve per portare Frattesi a Milano e libererebbe pure il posto a centrocampo. Vincolati dal settlement agreement, i dirigenti nerazzurri hanno l’obbligo di ridurre il monte ingaggi (Brozo al lordo pesa più di 13...), ma devono pure guardare oltre, viste le difficoltà in uscita sul fronte Onana: privandosi in un colpo solo sia del croato che del tedesco, cercano di evitare cessioni ben più dolorose in mezzo. L’Inter vuole assolutamente che Frattesi giochi con Barella, e non certo al suo posto", si legge sulla rosea.

