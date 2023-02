"La lunga attesa pare essere finita: dopo quattro mesi Marcelo Brozovic è pronto a tornare da titolare in Serie A". Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che quindi prevede il rientro dall'inizio del croato nel match di lunedì a Genova. "Dopo l’assaggio nel derby, il croato è pronto a riprendersi lunedì a Genova con la Samp il posto che dal 1’ manca dal 18 settembre, dalla trasferta contro l’Udinese terminata con un infortunio per lui e con una sconfitta per la squadra (3-1 subito dai friulani)", si legge sulla rosea.