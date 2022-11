Poi ci sono quelli che il giornale chiama addirittura "flop" del mercato, ossia Asllani e Bellanova. "Il primo era stato preso per fare il vice Brozovic, ma la soluzione Inzaghi l’ha cercata e trovata altrove. Per l’esterno ex Cagliari fin qui neppure una gara da titolare e 64 minuti complessivi. Le briciole, tanto che viene difficile credere che a fine stagione possa esser riscattato. Gosens, infine: è un nuovo acquisto a metà, è arrivato a gennaio. Doveva essere l’anno del suo decollo, ma da dopo la sosta di fine settembre su otto partite non ne ha giocata neppure una dal primo minuto…".