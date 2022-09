"Lo scenario è di quelli peggiori: «parziale lesione muscolare» si legge nella nota dello staff medico della nazionale croata. Tradotto: Marcelo Brozovic dovrà stare fermo almeno un mese, saltando così sicuramente il doppio impegno di Champions contro il Barcellona, decisivo per la qualificazione agli ottavi". Lo scrive la Gazzetta dello Sport all'indomani dell'esito degli esami ai quali si è sottoposto il centrocampista croato dopo l'infortunio patito in Nazionale. "Una doccia gelata per Simone Inzaghi e l’Inter, da anni ormai Brozo-dipendenti. Il centrocampista nerazzurro tornerà oggi a Milano ma non effettuerà altri esami: serviranno alcuni giorni di riposo prima di tornare a sottoporsi a nuovi accertamenti, calendarizzati per il weekend, tra venerdì e sabato. L’infortunio di per sé non sembra grave: la risonanza ha evidenziato una distrazione muscolare di lieve entità e per i tempi di recupero molto dipenderà dalla reazione del muscolo alle terapie. Si valuterà passo dopo passo, senza fretta".