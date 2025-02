Il gol spettacolare segnato domenica alla Fiorentina ha riportato alla luce in tutto il suo splendore il talento cristallino di Nico Paz, argentino del Como ma di proprietà del Real Madrid.

I Blancos lo hanno ceduto a titolo definitivo la scorsa estate per 6 milioni di euro, mantenendo però il controllo sul suo canterano grazie a una clausola di riacquisto che va a crescere nelle prossime tre stagioni: 9 milioni a giugno 2025, 10 a giugno 2026, 11 a giugno 2027. Inoltre - come ricorda la Gazzetta dello Sport -, la Casa Blanca vanta il 50% su un’eventuale futura rivendita, oltre alla possibilità di pareggiare l’offerta di un altro club.

Com'è noto, anche l'Inter si è mossa da tempo, mettendo gli occhi sul talento 2004 nato a Tenerife ma di passaporto "calcistico" argentino. "Il Real lo segue “da lontano”, forte delle clausole che ha inserito nel contratto - sottolinea la rosea -. Così come diverse big: l’Inter, per esempio, non ha nascosto l’interesse per Paz. Ma il Como non ha nessuna intenzione di privarsene, anzi, ha intenzione di costruire il futuro in Serie A proprio sul talento che in pochi mesi sulle rive del lago ha decuplicato il suo valore. Primo passo pratico: riscrivere il contratto con il Real abolendo le clausole, con ovvia e congrua contropartita in denaro. Si vociferava sui 20 milioni, ma se Nico continua a performare così è facile che sia troppo poco".