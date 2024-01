Il grande dubbio della vigilia in casa Inter riguarda le condizioni di Bastoni, che ieri - come riferisce la Gazzetta dello Sport - ha saltato la rifinitura per affaticamento muscolare all’adduttore, facendo solo cyclette.

La seduta di stamane servirà da ultima verifica per capire l'orientamento di Inzaghi: l'idea sembra quella di non rischiare nulla, inserendo De Vrij dal 1' e spostando Acerbi. Per il resto, dentro i soliti, con Darmian ancora in vantaggio su Dumfries.

