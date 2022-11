Toloi, ieri out in extremis per una lombalgia acuta accusata durante il riscaldamento, non risponderà alla convocazione del ct della Nazionale Roberto Mancini per le amichevoli dell’Italia in Albania (16 novembre) e Austria (20 novembre). Stesso discorso per Emerson Palmieri, sostituito da Fabiano Parisi dell’Empoli. L'interista Alessandro Bastoni, invece, oggi farà accertamenti a Coverciano per una contusione al ginocchio rimediata ieri al Gewiss Stadium, ma sembra non preoccupare.