Bagno di sangue senza il pass per la prossima Champions League . È questo quanto sottolinea con forza la Gazzetta dello Sport nel giorno in cui l'Inter cade a Bologna. Ovviamente, gravi ripercussioni si avrebbero sul mercato dove potrebbero diventare necessari sacrifici di diversi big. E non solo.

"Gli sforzi che attualmente Marotta, Ausilio e Baccin stanno facendo per rinnovare i contratti di Calhanoglu (tutto a posto, manca solo l'annuncio) e Bastoni (parte dalla base attuale di 3,5 milioni netti e ne vuole 5,5) rischierebbero di essere vanificati dall'obbligo di far partire il difensore, che dei due ha più mercato - avvisa la Gazzetta -. A rischio, però, sarebbe anche il futuro di Barella e di Lautaro, non perché i due non stiano bene all'Inter o a Milano, ma perché senza la Champions magari sarebbero attratti da progetti più intriganti. O potrebbe essere la società stessa a doverli sacrificare complici ingaggi importanti. Identico discorso per la permanenza di Lukaku: restando fuori dalla Champions può l'Inter permettersi di pagare 7,6 milioni di prestito al Chelsea e oltre 11 milioni lordi più bonus al belga?", si domanda la rosea.