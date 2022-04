Se la vittoria con la Juve aveva dato la svolta a livello mentale, quella con il Verona potrebbe rappresentare la partita della scelta definitiva per il tandem d'attacco titolare da schierare fino a fine campionato. Come spiega la Gazzetta dello Sport, Dzeko e Correa hanno fatto molto bene insieme e non è un mistero che, per caratteristiche, i due formino la coppia che meglio si completa tra quelle possibili di Inzaghi. "È una scoperta di aprile, ma solo perché Correa è stato tormentato dagli infortuni. Insieme i due hanno giocato quattro partite in campionato. Troppo poco per fissare una regola, ma abbastanza per intravedere una tendenza: i numeri medi sono sensibilmente migliori con loro rispetto a quelli con un’altra coppia qualsiasi in campo - sottolinea la rosea -. Quattro partite, quattro vittorie, nove gol fatti, zero subiti. Più in generale: la squadra ha sempre tirato di più, costruito di più, arrivata di più al cross e anche avuto di più il possesso palla".