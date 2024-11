Calhanoglu sta bene. Il turco non si allena da una settimana, ma ha già smaltito il fastidio muscolare accusato in nazionale e - secondo la Gazzetta dello Sport - domani sarà in panchina. Al suo posto, Inzaghi lancerà di nuovo Asllani, in vantaggio su Barella e Zielinski.

Asllani - si legge - ora chiede una chance per confermare che l’intuizione avuta due anni fa dai dirigenti nerazzurri era quella giusta: su di lui l’Inter ha investito 14 milioni e la fiducia del club, che gli ha da poco rinnovato il contratto fino al 2028, andrà ripagata prima o poi. Per il resto, più Bisseck di Pavard per completare la difesa assieme ad Acerbi e Bastoni. Darmian-Dimarco sulle fasce, in attacco ancora la Thu-La.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

