Finalmente si torna a fare sul serio. Da oggi Simone Inzaghi potrà tornare ad allenare la sua Inter con diversi giocatori della prima squadra: ad Appiano, dopo che ieri si erano rivisti Sommer e Calhanoglu, riecco gli olandesi Dumfries e De Vrij. Poi, da domani, il tecnico piacentino riavrà tutti gli altri europei.

"La truppa arriverà con animo differente: il portiere svizzero è stato pesantemente criticato in patria per i tre gol presi con un po’ di leggerezza nel pareggio pirotecnico a San Gallo contro la Bielorussia, mentre Calha ha brindato con i compagni nella notte di Konya dopo un poker alla Lettonia decisivo per la qualificazione matematica - spiega la Gazzetta dello Sport -. Anche Dumfries torna a Milano col sorrisone: ha procurato lui il rigore decisivo per la vittoria Oranje. Da domani, invece, la compagnia si allarga ancora di più con i rientri dei sei azzurri (Barella, Acerbi, Darmian, Bastoni, Frattesi, Dimarco) più Asllani, Pavard e Thuram". Gli ultimi, come sempre, saranno i sudamericani: per giovedì, a 48 ore dalla sfida contro il Torino, sono attesi a Milano Carlos Augusto, Alexis Sanchez e Lautaro Martinez.