I nomi in prima fila sono quelli ormai noti, ovvero Gleison Bremer e Nikola Milenkovic. Ma i giorni passano e i nodi non sembrano sciogliersi; e allora, secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter decide di tenere vive anche altre piste per arrivare ai difensori centrali da inserire in rosa in caso di partenza di Milan Skriniar, destinazione Parigi. A detta della Rosea, i piani B andrebbero ad attivarsi in particolare qualora dovesse sfuggire il brasiliano, col quale c'è un accordo di lungo corso ma non sono da escludere inserimenti di altri club: sul taccuino dell’ad Beppe Marotta e del ds Piero Ausilio figura ancora il nome di Josko Gvardiol, gigante croato del Lipsia che però è ritenuto ancora troppo giovane per dare le necessarie garanzie. A un costo inferiore rispetto al croato, per il quale i tedeschi chiedono intorno ai 30 milioni, ci sono il turco Caglar Soyuncu del Leicester e lo svizzero Manuel Akanji, in scadenza col Borussia Dortmund nel 2023; ma per entrambi vale la valutazione fatta su Gvardiol.