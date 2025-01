Non solo Calhanoglu. Niente Praga neppure per Acerbi, altro titolarissimo ormai quasi dimenticato. Il centrale è assente, di fatto, da tre mesi: dal ko a Roma del 20 ottobre a oggi, infatti, ha giocato solo con Napoli e un quarto d'ora a Verona.

Con Bologna ed Empoli è tornato in panchina, ma ieri ha lavorato a parte: secondo la Gazzetta dello Sport, non si sente ancora al meglio e l’appuntamento con il ritorno in campo continua a slittare ogni volta un po’ più in là (Inzaghi e il suo staff decideranno solo oggi se portarlo a Praga). "La buona notizia è che non ci sarà da aspettare molto, almeno stando a quanto emerso dagli esami strumentali ai quali Acerbi si è sottoposto ieri mattina: i controlli hanno escluso lesioni, per il recupero definitivo è solo questione di tempo - si legge -. E di buone sensazioni, quelle che ancora il giocatore non avverte in campo".

Ad ogni modo, il quadro generale chiude le porte a eventuali interventi sul mercato: alla fiducia per Acerbi si somma infatti l’ottimismo per Bisseck, che dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi tra il Lecce e il Monaco. E allora, secondo la rosea, l’Inter non andrà sul mercato per un difensore perché si sente coperta così com’è.