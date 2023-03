Restano dubbi sul recupero di Skriniar e Dimarco. Secondo la Gazzetta dello Sport, i due dovrebbero saltare anche il Lecce, dando quindi via libera a Darmian e Gosens con a Bologna. E allora l'undici di partenza di domenica a San Siro dovrebbe ricalcare per nove undicesimi quello visto domenica scorsa al Dall'Ara con sole due eccezioni: Acerbi e non De Vrij al centro della difesa e Barella in mezzo al campo al posto di Mkhitaryan. Davanti ancora Lukaku e Lautro, con Dzeko in panchina e Correa ancora ai box.