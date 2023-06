Stasera al Grande Torino non è previsto turnover massiccio: Inzaghi vuole tenere alta la tensione della sua Inter in vista della finale di Champions e dosare il minutaggio dei suoi. Ecco perché, riferisce La Gazzetta dello Sport, il grosso dubbio riguarda chi tra Dzeko e Lukaku affiancherà Lautaro. "Il ballottaggio è serratissimo, quasi alla pari - scrive la rosea -. Ciò lascia intendere che nella testa di Simone il dubbio proseguirà per tutta la prossima settimana. Ieri nelle prove ad Appiano si è comunque vista con insistenza la Lu-La, ma dei tre l’attaccante Edin è quello che ha più bisogno di giocare, visto che l’ultima volta da titolare risale al 24 maggio, in finale di Coppa Italia, e contro l’Atalanta ha aggiunto 9 minuti appena da subentrato. Il dubbio verrà sciolto direttamente oggi perché non ci sarà rifinitura e neanche ritiro: partenza in bus in giornata per Torino (assenti solo Mkhitaryan e Correa, ma pure Valentin Carboni appena rientrato dal Mondiale U20) e rientro dopo il match. La coppia di punte che partirà dall’inizio avrà, probabilmente, maggiori chance di iniziare pure ad Istanbul".

Contro il Torino sono previste tante staffette: in difesa Bastoni partirà dall’inizio (poi spazio ad Acerbi) con Darmian e De Vrij, mentre sulle fasce ci saranno Gosens (che poi lascerà il posto a Dimarco) e Dumfries. A centrocampo riposerà Barella: la mediana sarà composta da Brozovic in regia e Calhanoglu mezzala, con Gagliardini a completare il reparto. Tra i pali si rivede Handanovic.

