Dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport arriva anche un'analisi in ottica calciomercato sull'ottima prestazione di Denzel Dumfries contro gli Stati Uniti, condita dai due assist e dal gol decisivi per il 3-1 dell'Olanda e il passaggio della sua nazionale ai quarti del Mondiale: "Per Marotta e Ausilio una bellissima notizia di mercato: essendo costretti a vendere un giocatore prima del 30 giugno per motivi di bilancio e avendo da tempo individuato l'esterno nato a Rotterdam come il "sacrificabile", la vetrina Mondiale può essere fondamentale per alzare la sua quotazione, ma soprattutto per accendere un'asta intorno a lui. Il Chelsea è in prima fila e ha strappato una "promessa" nel corso delle trattative Lukaku e Casadei.