Japhet Tanganga sta valutando le offerte di prestito di Luton Town e Inter mentre cerca di assicurarsi continuità in campo lontano dal Tottenham. I due club in questione hanno mostrato entrambi un forte interesse per il 24enne inglese, anche se la fine del Tanganga potrebbe dipendere dagli acerrimi rivali degli Spurs, l'Arsenal. Il centrale ha collezionato solo sette presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione. Dopo essere stato escluso dalla prima convocazione di Ange Postecoglou (pareggio per 2-2 contro il Brentford lo scorso fine settimana), è già evidente che un trasferimento altrove potrebbe essere la migliore opzione per lui. Con 50 partite in prima squadra al suo attivo per i Lilywhites, Tanganga ha suscitato l'interesse delle squadre in vari campionati europei quest'estate. Ma con l'avvicinarsi della scadenza del trasferimento, Luton e Inter si sono spostate in prima fila.

Secondo The Express gli Hatters stanno facendo progressi nelle trattative per prendere la stella nata a Hackney in prestito per una stagione.

La preferenza di Tanganga, tuttavia, sarebbe un passaggio all'Inter. I nerazzurri dovrebbero presentare una loro offerta di prestito qualora saltasse l'obiettivo difensivo principale Benjamin Pavard, con il difensore del Tottenham pronto ad aspettare che la trattativa con il Bayern faccia il suo corso prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Pavard ha informato il suo club del proprio desiderio di partire quest'estate, ma l'Inter è ancora lontana dal raggiungere il suo prezzo di 38 milioni di sterline. L'Arsenal potrebbe effettivamente spianare la strada a Tanganga per raggiungere Simone Inzaghi a San Siro se riuscisse ad anticipare l'Inter su Pavard. Secondo quanto riferito, i Gunners stanno valutando se fare una mossa per il 27enne francese dopo che Jurrien Timber è stato colpito da un grave infortunio al ginocchio. La situazione dell'Inter per Pavard e il suo potenziale effetto a catena per Tanganga, dovrebbero diventare chiari la prossima settimana.