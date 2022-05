Occhi inglesi puntati non solo su Ivan Perisic. Dopo il forte pressing del Tottenham di Conte per il croato, fari della Permier puntati anche sull'altro esterno sinistro dell'Inter di Simone Inzaghi, ovvero Federico Dimarco. Il classe '97, quest'anno 32 volte in campo con la maglia della Beneamata, sebbene non abbia ancora conquistato a pieno la titolarità inamovibile, ha brillato non poco tra le file dei vice-campioni d'Italia al punto da attirare le attenzioni dell'Arsenal. I Gunners, costretti all'assenteismo forzato di Kieran Tierney per via dell'infortunio al ginocchio che lo terrà fuori per un bel po', hanno puntato l'ex Verona come eventuale sostituto. A renderlo noto è il The Sun che parla però di uno scoglio non indifferente legato al prezzo: i 20 milioni di sterline fissati dall'Inter per il cartellino del giocatore sarebbero un prezzo che sfora il budget dei londinesi, non troppo disposti a spendere tanto per un giocatore che avrebbe bisogno di un inevitabile inserimento.