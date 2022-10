Fantasisti, esterni, trequartisti, centrocampisti, seconde punte o attaccanti, tutti direttori d'orchestra capaci di far ballare l'intera squadra sulla loro melodia. Sono i registi, gli assoluti protagonisti del gioco di ogni club. FourFourTwo ha deciso di raccoglierli in una speciale classifica indicando i dieci al momento più forti del mondo: la classifica è comandata da Kevin de Bruyne del Manchester City, che precede Lionel Messi del Paris Saint-Germain, Martin Odegaard dell'Arsenal e Christian Eriksen del Manchester United. Ottavo posto in graduatoria per colui che ha ereditato il ruolo di Eriksen all'Inter, vale a dire Hakan Calhanoglu.