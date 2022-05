Quali sono i dieci migliori portieri al mondo del momento? Se lo chiede la redazione di FourFourTwo, che analizzando le prestazioni stila la speciale classifica dopo l'ultima annata e inserisce in graduatoria anche l'interista Samir Handanovic, che si piazza al 9° posto subito dopo David De Gea (Manchester United): "Handanovic ha collezionato 37 presenze per l'Inter la scorsa stagione, registrando il secondo miglior rapporto tiri-parate della Serie A (78,5%) e la seconda porta inviolata (15) del campionato - spiega il portale -. L'Inter non è riuscita a superare i rivali cittadini del Milan nella battaglia per lo scudetto, ma il loro numero 1 è stato tra i migliori giocatori del campionato per tutta la stagione".