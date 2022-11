L'Inter è ad un passo dal blindare Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da DAZN, il difensore slovacco in scadenza nel 2023 è pronto a rinnovare. Negli ultimi giorni sono andati in scena diversi incontri tra l'entourage e la dirigenza nerazzurra: sul piatto un'offerta inferiore di tre milioni a quella presentata dal Psg in estate da 9 milioni di euro netti a stagione, ma a fare la differenza è la volontà del giocatore. Skriniar è felice a Milano e all'Inter, l'Inter sta facendo il massimo per trattenerlo, dopo avergli consegnato anche la fascia da capitano dopo