Novità dalla redazione di DAZN per quel che riguarda Alessandro Buongiorno. Inter e Milan sono effettivamente interessate al difensore del Torino, con con i rossoneri in particolare che hanno già sondato il terreno. Ma le milanesi devono guardarsi le spalle da un rivale pericoloso, vale a dire l'Atletico Madrid: Diego Simeone, infatti, ha messo il nome del granata al primo posto della sua lista di rinforzi per la difesa della prossima stagione.

