Kiliann Sildillia si aggiunge alla lista di nomi per il dopo Pavard. A segnalarlo è la BILD, secondo cui il ventunenne francese è al momento uno dei profili che i bavaresi stanno valutando. Per il terzino destro del Friburgo, però, al momento non ci sarebbe ancora nulla di concreto.

Freiburg right-back Kiliann Sildillia (21) has been discussed at Bayern. The Frenchman is one of many names on the list, but nothing concrete as of now [@altobelli13, @cfbayern] pic.twitter.com/JoXXHDkTsl