La possibile trattativa per l'arrivo di Kim Min-Jae non trova conferme positive dai media tedeschi. Secondo quanto riportato da Sky, infatti, i rumors riguardanti l'Inter e Kim sarebbero oggi fuori obiettivo. Il giocatore non ha intenzione di lasciare i bavaresi e vuole restare, avendo un contratto valid fino al 2028.

🚨Rumors about @Inter and Min-jae Kim are wide of mark - confirmed!



… and the 27 y/o still has no intention of leaving FC Bayern as he wants to stay. Contract valid until 2028. @SkySportDE 🇰🇷 pic.twitter.com/eah8T9UgLw