André Onana viaggia spedito verso il Manchester United. L'ulteriore conferma arriva dall'Inghilterra, dal giornalista Chris Wheeler: "Fonti vicine ad Andre Onana affermano che un accordo per portare il portiere dell'Inter al Man Utd è nella sua fase finale", si legge nel tweet del collega del Daily Mail.

Sources close to Andre Onana say a deal to take the Inter Milan goalkeeper to Man Utd is in its final stage #mufc