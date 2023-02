La partita peggiore dell'anno. Così il Corriere della Sera etichetta la prestazione dell'Inter a Bologna, " anche in rapporto alle poche occasioni create, con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez incapaci di dialogare: un problema che si era intravisto anche ad agosto e che oggi si ripresenta irrisolto. E poi c’è anche da chiedersi se alcuni big, come Marcelo Brozovic e Denzel Dumfries , si sentano ancora dentro al gruppo o meno".

Dall'altro lato, invece, si impone la figura del tecnico del Bologna Thiago Motta, che con le sue costruzioni di gioco dà scacco matto all'avversario nerazzurro: "Qui ogni calciatore ha 2-3 opzioni fra cui scegliere per ogni giocata e così facendo si costruisce un gruppo imprevedibile, che sa andare oltre i propri limiti, smanioso di mettere all’opera il lavoro fatto in settimana. Certo per le grandi squadre è diverso, ma Thiago Motta ha preparato nei dettagli il remake a tinte più soft della Fatal Bologna dell’aprile scorso, con il quale si candida alla panchina di una big molto presto (anche l’Inter?)".

