Sono giorni decisivi in casa Inter per capire il futuro di due difensori centrali in scadenza: detto di Milan Skriniar, da cui Beppe Marotta e Piero Ausilio si aspettano una risposta positiva alla proposta di rinnovo da 6 milioni di euro a stagione più bonus formulata tempo fa, in Viale della Liberazione si lavora anche per trattenere Stefan de Vrij: sul tavolo c'è un biennale con un’opzione per una terza eventuale stagione, un’offerta che, secondo il Corriere della Sera, potrebbe trasformarsi direttamente in un contratto triennale.