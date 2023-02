Il Corriere della Sera dedica un pezzo oggi a tre casi di giocatori che volevano lasciare la squadra di appartenenza e invece sono rimasti dov'erano. "Alla fine resta tutto come prima: Skriniar all’Inter, Zaniolo alla Roma, Amrabat alla Fiorentina. E naturalmente Leao al Milan. Ma le scorie di trattative serrate e durissime potrebbero lasciare il segno, condizionare gli umori e anche il rendimento dei giocatori che hanno immaginato lo strappo e adesso invece devono riciclarsi. La serie A gioca in difesa. La crisi non consente investimenti che all’estero, invece, si possono permettere. O, come nel caso del Barcellona, non si possono permettere ma provano ad aggirare gli equilibri finanziari".