Oggi il Corriere della Sera edizione milanese parla di "corsa contro il tempo" per il nuovo stadio di Milan e Inter.

Nella giornata di ieri è avvenuto un doppio incontro tra i club, il Comune e la Regione. "Sul tavolo di Palazzo Marino la presentazione del piano di fattibilità tecnica economica rivisto e corretto e l’offerta d’acquisto di San Siro e delle aree limitrofe - si legge -. Milan e Inter indicano come data di consegna il 20 marzo. Il motivo? Ci sarebbero idee differenti tra i due club sia sul progetto sia sullo sviluppo post stadio. Troppo in là per Palazzo Marino che chiede di anticipare la presentazione entro la fine del mese di febbraio. La preoccupazione è che l’allungarsi dei tempi comporti dei rischi per tutte le fasi successive dell’iter che si dovrà concludere con la vendita entro l’estate o al massimo settembre, prima che a ottobre scatti la tagliola del vincolo sul secondo anello".

Insomma, siamo ancora in alto mare e si vuole accelerare per non perdere l'ennesimo treno. Le prossime tappe: valutazione da parte degli uffici comunali, pubblicazione di un avviso pubblico per capire se ci sono altri soggetti interessati all’acquisto e, infine, indire una gara per la vendita. "In realtà, nel 2023 è intervenuta una modifica importante alla legge sugli stadi - ricorda il Corsera -. L’attuale articolo 4 contempla infatti la facoltà di avviare una trattativa privata tra il Comune e i proponenti per accelerare i tempi di presentazione e negoziazione del progetto urbanistico e rispondere così a tutte le richieste delle parti pubbliche. Resta però, vista la storia particolarmente accidentata del San Siro bis, l’incognita di ricorsi o altri ostacoli in grado di far saltare il tavolo".

Il 2025, come richiesto a suo tempo dal sindaco Sala, dovrà essere "l'anno della verità" per il nuovo stadio.