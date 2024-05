Nonostante l'ottimismo sbandierato dalla società, la questione Lautaro è da tenere d'occhio secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera. Le dichiarazioni positive di Marotta si susseguono infatti da gennaio ed è vero che l'argentino si sente bene in città, ma nel frattempo non si trova un accordo.

La dirigenza si è spinta fino a 8,5 milioni più bonus a stagione. L'agente del calciatore ne ha chiesti 12 a salire (14 il secondo e 16 il terzo anno). Non c'è più la clausola rescissoria da 110 milioni di euro, ma il prezzo non si discosta da questa cifra, anche se nessuno in via della Liberazione vuole sentir parlare di cessione.