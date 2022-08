La cessione di Cesare Casadei al Chelsea per 15 milioni di euro più 5 di bonus, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, permetterà all'Inter di sistemare il bilancio. Il tutto mentre Simone Inzaghi aspetta dal mercato il vice-De Vrij: il tecnico nerazzurro ha chiesto Acerbi, in uscita dalla Lazio, ma il profilo non entusiasma la dirigenza che intende effettuare un tentativo per Manuel Akanji, legato al Borussia Dortmund da un solo anno di contratto. Il piano di Marotta e Ausilio è chiaro: spingere lo svizzero a rinnovare l’accordo con i tedeschi e ottenere poi il via libera al prestito.