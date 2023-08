"Sceglieremo senza farci prendere dalla fretta", la linea indicata in casa Inter. Così scrive oggi il Corriere della Sera che si sofferma sul reparto avanzato dei nerazzurri. A Simone Inzaghi piace Alvaro Morata. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha il gradimento massimo del tecnico, scettici restano Marotta e Ausilio perché considerano alto l’investimento per un attaccante di 31 anni con un costo del cartellino da 20 milioni e almeno un triennale da 5-6 milioni a stagione.

E’ per Inzaghi, invece, la scelta tecnica migliore. Generoso, prima punta completa. Gioca molto con la squadra e si fa trovare pronto sotto porta, utilissimo anche al centrocampo nerazzurro. Gli altri nomi restano quelli di Beto, dove per movimenti e fisicità è accostabile a Lukaku, ma la sua esperienza più importante è legata all’Udinese e potrebbe diventare un problema San Siro. L’altro nome è quello di Balogun, 22enne dell’Arsenal e reduce da 21 reti in 37 gare in Ligue 1. Una scommessa che oscilla tra i 35 e i 40 milioni che, però, stuzzica molto Marotta e Ausilio.

Daniele Luongo