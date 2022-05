C'è solo la vittoria come alternativa per l'Inter nelle ultime tre partite della stagione. "Lo snodo è cruciale soprattutto per Simone Inzaghi - scrive il Corriere della Sera -. Dopo aver vinto la Supercoppa, l’allenatore cerca un altro trofeo per dare maggior valore alla sua prima stagione nerazzurra. La partita dell’Olimpico è più vitale per la Juventus, ma avrà un peso non indifferente sul futuro di Inzaghi. L’aspetto economico è importante, per l’allenatore però conta di più entrare nel ristretto circolo dei vincenti. L’obiettivo di partenza della stagione era la qualificazione in Champions, Inzaghi lo ha centrato e ci ha aggiunto la Supercoppa. Vincere la Coppa Italia accrescerebbe il valore dell’annata, ma solo lo scudetto della seconda stella la nobiliterebbe, facendola entrare di diritto nella storia. E con lui Inzaghi, la cui conferma appare scontata qualunque siano i risultati".