"Cinque mesi dopo essere stato pericolosamente in bilico, appeso al filo sottilissimo del passaggio del turno con il Benfica, Simone Inzaghi si riscopre punto fermo dell’Inter. Il finale strepitoso della stagione scorsa, conclusasi con la partitissima di Istanbul e l’avvio arrembante di campionato (tre vittorie, nove punti, otto gol segnati e zero subiti) hanno cambiato il corso del destino e propiziato il rinnovo di contratto per il tecnico piacentino". Anche il Corsera ricorda come Inzaghi fosse stato a un passo dall'esonero e, invece, ora si ritrova mai così saldo al comando dell'Inter.

"Bisogna sfogliare gli almanacchi e ritornare al quadriennio 2004-2008 per ritrovare un allenatore che si era accomodato sulla panchina più bollente d’Italia per più di due anni. Era Roberto Mancini, che alla sua terza stagione alla Pinetina conquistò sul campo il primo scudetto (nel 2006 il titolo gli fu assegnato a tavolino dopo lo scandalo di Calciopoli). È ciò che la società di Zhang e il popolo interista chiedono ora a Inzaghi jr: vincere il campionato, inseguendo la seconda stella", si legge. Palla a Simone.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!