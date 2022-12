Il sogno dell'Inter per il mercato in entrata resta Marcus Thuram, attaccante francese presto free agent, sul quale c'è la forte concorrenza del Bayern Monaco, un disturbo che complica inevitabilmente l'affare. Intanto, mentre gennaio si avvicina a grandi passi, il focus dei dirigenti nerazzurri è rivolto sempre a risolvere le questioni in sospeso dei giocatori che sono legati al club fino al prossimo 30 giugno 2023, uno scenario che potrebbe portare a una fase di profondo rinnovamento da qui a fine stagione. "I giocatori in scadenza - si legge sull'edizione del quotidiano milanese - sono tanti: Skriniar su tutti, ma anche Darmian, D’Ambrosio, Dzeko (per loro si stanno intavolando trattative per il rinnovo), oltre a De Vrij, Handanovic, Dalbert e Cordaz, probabili partenti. E poi ci sono i prestiti di Acerbi e Lukaku. Ecco, Romelu è l’altro grande regalo di Natale che vorrebbe Inzaghi: vederlo recuperato a gennaio conterà già moltissimo per gli equilibri nerazzurri".