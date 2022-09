L'Inter ha concesso undici tiri nello specchio al Bayern Monaco e sette al Torino nelle ultime due uscite stagionali. Numeri che, come sottolinea il Corriere della Sera, informano che la problematica del portiere non è la principale per Simone Inzaghi. "Anzi, in due contesti diversi ma entrambi complicati sia Onana in Champions che Handanovic, finalmente decisivo con le sue parate sabato, hanno dimostrato che la sana concorrenza può fare bene", si legge. A maggior ragione se le gerarchie restano chiare: "Handanovic è il titolare, Onana avrà i suoi spazi", la linea che il tecnico sta tenendo da luglio, anche dopo il debutto del camerunense e la buona risposta del capitano interista, dopo un avvio di stagione che lo vedeva tra i peggiori nel ruolo in serie A come percentuale di parate.