Nella giornata di ieri è circolata la notizia sui social di un diverbio tra Riccardo Ferri, da qualche mese nei quadri dirigenziali interisti e Milan Skriniar. "Troppo realistica e circostanziata (nei rimproveri allo slovacco per la situazione creatasi) per essere vera, è stata smentita dall’ex stopper. Ma il clima rischia di essere su quella lunghezza d’onda e va comunque raffreddato in qualche modo, senza mai dimenticare che in estate Skriniar non fu ceduto (a 50 milioni) anche perché la temperatura della tifoseria era molto elevata. E pure Acerbi, poi prezioso, non era gradito", scrive oggi il Corriere della Sera.