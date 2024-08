Il Corriere della Sera approfondisce oggi la questione Dybala. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l'argentino sta riflettendo assieme alla famiglia sul trasferimento in Qatar. Vorrebbe restare in Europa e non stravolgere il proprio stile di vita e gradirebbe anche che fosse il club a far capire le proprie intenzioni riguardo alla cessione, che potrebbe far incassare 12 milioni ai giallorossi. Inoltre Dybala sa che rischierebbe di perdere definitivamente la nazionale.

In Italia, si legge ancora, l'unico club con cui potrebbe esserci un'operazione è l'Inter e un tentativo è stato anche fatto, ma commissioni e ingaggio alti hanno bloccato la trattativa sul nascere.