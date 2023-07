L’Inter continua a essere "ostaggio" di Correa nel reparto avanzato. "Via Lukaku e Dzeko servono esperienza, un centravanti e una seconda punta molto tecnica - spiega il Corriere della Sera -. Con Correa ancora in rosa, c’è però posto solo per uno. A livello di prima punta, Marotta e Ausilio stanno prendendo tempo, non vogliono sparare a salve, attendono la giusta occasione e magari qualche malumore proveniente dalle rose extralarge dei colossi europei: sondato Scamacca, rallenta l’ipotesi Morata, così come non decolla Zapata. Folarin Balogun è più una seconda punta, è giovane (classe 2001) e costa moltissimo: su di lui, concrete valutazioni in atto. Occhio però alla pista del di ritorno Alexis Sanchez: Simone Inzaghi avrebbe dato il suo ok, il cileno ha classe da vendere, grande esperienza e ancora parecchi gol nelle gambe (18 nell’ultima stagione). Si è liberato dal Marsiglia, arriverebbe col cartellino in mano (soldi quindi poi da investire altrove) e alzerebbe notevolmente il tasso di genialità, carisma e «sfacciataggine» in squadra".

