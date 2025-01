La Roma non molla Davide Frattesi. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la dirigenza giallorossa sta cercando di imbastire una trattativa per cercare di strappare il sì definitivo all'Inter già in questa sessione di mercato.

Nelle ultime ore la Roma avrebbe messo sul piatto anche Nicola Zalewski, esterno in scadenza a giugno 2025. L'ultima idea in casa giallorossa non dispiace a Inzaghi, ma la sua candidatura non riscalda particolarmente le fantasie della dirigenza nerazzurra che ha respinto la proposta della Roma. La pista resta in piedi, la fiducia nel mondo giallorosso è discreta e la sensazione è che l’Inter possa prendere in considerazione l’idea Cristante.

