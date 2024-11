Con le assenze di Francesco Acerbi e Carlos Augusto, Simone Inzaghi rischia di presentarsi a Firenze con un novero di scelte ridotte per quel che riguada la difesa. La rifinitura di domani mattina scioglierà gli ultimi dubbi ma si viaggia verso una retroguardia con Yann Bisseck, Stefan de Vrij e Bastoni, con Denzel Dumfries e Federico Dimarco titolari sulle corsie laterali e Matteo Darmian pronto a essere impiegato a gara in corso come terzino o braccetto sinistro.

Secondo Calciomercato.com, insieme ai grandi potrebbe partire alla volta di Firenze anche Christos Alexiou, il capitano dell'Under 20 di Andrea Zanchetta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!